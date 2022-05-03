Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer 15 июня этого года

Компания Microsoft опубликовала сообщение, в котором призвала всех пользователей отказаться от использования Internet Explorer, так как период его поддержки заканчивается. Последняя версия веб-обозревателя (IE11) официально перестанет поддерживаться 15 июня.

Кроме того, Microsoft порекомендовал пользователям перейти на использование нового браузера Edge, в котором реализована поддержка режима совместимости IE.

«Вместо того, чтобы ждать, мы рекомендуем вам запланировать свою собственную дату вывода из эксплуатации. Лучший способ подготовиться к отключению IE после 15 июня — это заблаговременно вывести IE из эксплуатации в ваших организациях до 15 июня», — говорится в сообщении Microsoft.

Напомним, о намерении полностью отказаться от поддержки Internet Explorer разработчики объявили примерно год назад.