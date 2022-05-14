Microsoft представил мышь и контроллер для людей с ограниченными возможностями

Компания Microsoft представила набор устройств Adaptive Mouse, Hub, & Buttons для людей с ограниченными возможностями — адаптивную мышь, концентратор и кнопку (адаптер, к которому они подключаются). Конструкции мыши и контроллера можно регулировать в зависимости от потребности пользователя.

Мышь сделали квадратной, что позволяет с помощью модулей сделать ее удобной как для правшей, так и для левшей. Квадратная мышка – это фактически основа, на которое можно крепить различные расширения, учитывая особенности того или иного пользователя. Расширения предлагается печатать на 3D-принтере.

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На контроллер можно установить специальную крестовину, у которой восемь переключателей. На них можно назначить и короткие действия вроде одиночного нажатия, так и длинные макросы. Помимо крестовины к контроллеру можно прикреплять джойстик, две большие кнопки и другие модули. На контроллер, например, можно установить джойстик, который позволит управлять им без рук, движениями щеки.

Отмечается, что Microsoft разрабатывал систему устройств ввода совместно с людьми с ограниченными возможностями здоровья в течение семи лет. Новинки будут выпущены этой осенью. Цены пока не называются.