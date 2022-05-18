Microsoft обновил почтовое приложение Outlook для Windows
Компания Microsoft обновила почтовое приложение Outlook для Windows. Программа получила функциональные улучшения и новый интерфейс.
Новые функции:
- Если в поле письма написать название файла после @, то появится окно с найденными документами в облачном хранилище. Их можно прикрепить к сообщению электронной почты;
- Приложение автоматически напоминает о письме, на которое вы не ответили, но только в том случае, если алгоритм посчитает его важным;
- В Outlook интегрировали сервис задач Microsoft To Do, письма можно перемещать в список дел;
- Можно закреплять письма в верхней части списка «Входящие»;
- Появилась новая функция Sweep для автоматизации работы с входящими письмами. Например, можно автоматически архивировать письма от определенного отправителя.
Новая версия уже доступна для участников программы тестирования Office в канале Beta.