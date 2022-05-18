18.05.2022

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Microsoft обновил почтовое приложение Outlook для Windows

Microsoft Outlook

Компания Microsoft обновила почтовое приложение Outlook для Windows. Программа получила функциональные улучшения и новый интерфейс.

Новые функции:

  • Если в поле письма написать название файла после @, то появится окно с найденными документами в облачном хранилище. Их можно прикрепить к сообщению электронной почты;
  • Приложение автоматически напоминает о письме, на которое вы не ответили, но только в том случае, если алгоритм посчитает его важным;
  • В Outlook интегрировали сервис задач Microsoft To Do, письма можно перемещать в список дел;
  • Можно закреплять письма в верхней части списка «Входящие»;
  • Появилась новая функция Sweep для автоматизации работы с входящими письмами. Например, можно автоматически архивировать письма от определенного отправителя.

Новая версия уже доступна для участников программы тестирования Office в канале Beta.

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