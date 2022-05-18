Mastercard представил систему оплаты через технологию распознавания лиц

Платежная система Mastercard представила проект Biometric Checkout Program. Программа позволяет оплачивать покупки через технологию распознавания лиц — пользователю достаточно будет улыбнуться или провести рукой над сканером для подтверждения транзакции. Система представляет собой набор стандартов для банков, продавцов и поставщиков программного и аппаратного обеспечения.

«Больше не нужно возиться с телефоном или рыться в кошельке, когда у вас заняты руки — для следующего поколения платежей потребуется только улыбка или взмах руки», — сообщается в пресс-релизе компании.

Покупатель сможет зарегистрироваться в Biometric Checkout Program через приложение магазина из дома или посетив одну из торговых точек. Будущая платежная система также может быть интегрирована с программами лояльности и системой персонализированных рекомендаций магазина. Mastercard отмечает, что позаботились о конфиденциальности: все данные зашифрованы, магазину передается не реальный снимок лица, а сгенерированный токен.

Первый пилотный проект по внедрению Biometric Checkout Program будет запущен на этой неделе в Сан-Паулу (Бразилия). В ближайшем будущем тестирование начнется в США, а также на Ближнем Востоке и в Азии.