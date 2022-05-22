22.05.2022

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Маск: самоуправляемые электромобили Tesla появятся уже в следующем году

Tesla

Илон Маск, глава компании Tesla, сообщил, что уже через год на рынке появится самоуправляемый электромобиль. По его словам, водителю такой машины находиться за рулем не придется.

Сейчас производимые машины Tesla оснащены автопилотом, который требует присутствия водителя в салоне. Система самостоятельно корректирует курс машины, разгоняется и тормозит. Но водитель должен следить за происходящим на дороге, чтобы в любой момент взять управление на себя.

Новая система автопилота будет полностью безопасной и для пассажиров автомобиля, и для других участников дорожного движения.

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