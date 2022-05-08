Маск обещает инвесторам увеличить годовой доход Twitter в пять раз и снизить объемы рекламы к 2028 году

Илон Маск подготовил презентацию для инвесторов о развитии Twitter до 2028 года. Об этом сообщает The New York Times.

Главное из презентации:

число пользователей увеличить с 217 млн. до 600 млн. к 2025 году, до 931 млн. — к 2028 году;

число подписчиков Twitter Blue увеличить до 69 млн. к 2025 году и до 159 млн. к 2028 году;

запустить подписку X, достичь 9 млн. подписчиков к 2023 году и 104 млн. к 2028 году;

доходы от рекламы увеличить до 12 млрд. долларов в год к 2028 году;

доходы от подписки увеличить до 10 млрд. долларов в год к 2028 году;

платежный бизнес принесет 15 млн. долларов к 2023 году и 1,3 млрд. долларов — к 2028-му.

Маск обещает увеличить годовой доход компании в пять раз, до 26,4 млрд. долларов. Кроме того, сократится зависимость Twitter от рекламы: доля рекламной выручки в общей снизится с 90% до 45%.

Напомним, что в начале апреля Илон Маск приобрел 9,2% Twitter, став одним из ключевых акционеров компании. В конце апреля он заключил соглашение о покупке соцсети за 44 млрд. долларов. Сделка закроется после одобрения регуляторами и согласия акционеров. Маск получил финансирование в объеме 7,14 млрд. долларов на покупку Twitter от группы инвесторов.