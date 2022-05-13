Марк Цукерберг продемонстрировал работу VR-гарнитуры нового поколения

Глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) продемонстрировал возможности VR-гарнитуры нового поколения под кодовым названием Project Cambria.

В отличие от существующих гарнитур дополненной реальности, таких как, HoloLens 2 и Magic Leap 2, оборудованных прозрачными линзами, на которые подается голографическое изображение, Project Cambria представляет собой полноценную VR-систему с камерами высокого разрешения. Они обеспечивают цветную картинку высокого качества и на нее уже накладывается дополнительная графика.

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В представленных демонстрациях показано, как с помощью Project Cambria пользователь может превращать свое окружение, например, в сказочный лес, и взаимодействовать с виртуальными существами. Кроме того, в виртуальной реальности можно делать рукописные заметки в блокноте и заниматься с цифровым тренером, который проецируется рядом с пользователем. Разработка приложений для гарнитуры нового поколения будет вестись на платформе Presence, которая будет поддерживаться и на Quest 2.

Журналист Янко Реттгерс из Protocol опробовал новый шлем и поделился своими впечатлениями. По его словам, качество видео, транслируемое Project Cambria не фотореалистично, но оно явно лучше, чем в существующих на рынке устройствах и сравнимо с любительскими видео хорошего качества.

Выход VR-гарнитуры Project Cambria может состояться уже в этом году.