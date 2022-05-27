LG выпустила новые игровые мониторы серии UltraGear

Компания LG Electronics представила два новых 32-дюймовых игровых монитора серии UltraGear. Новинки оснащаются интерфейсом HDMI 2.1, что обеспечивает поддержку функции переменной частоты обновления (VRR) и полную совместимость с консолями нового поколения от Microsoft и Sony.

Модель LG UltraGear 32GQ950 оснащается Nano IPS-матрицей с разрешением 4K (3840 х 2160 пикселей). Частота обновления составляет 144 Hz и может разгоняться до 160 Hz. Максимальная яркость — 1000 нит. Заявлено 98% охвата цветового пространства DCI-P3. Есть поддержка технологий Advanced True Wide (ATW) Polarizer для улучшения качества изображения и NVIDIA G-Sync для предотвращения разрывов изображения.

LG UltraGear 32GQ850 также оснащается Nano IPS-матрицей, но с разрешением 2560 х 1440 пикселей. Частота обновления составляет 240 Hz в обычном режиме и достигает 260 Hz при разгоне. Максимальная яркость — 800 нит. Есть поддержка NVIDIA G-Sync.

Можно также отметить наличие 4-контактного разъема для наушников и поддержку технологии объемного звучания DTS Headphone:X.

В продажу новые мониторы UltraGear поступят в этом месяце по цене от 399,99 долларов.