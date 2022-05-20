«Летающий человек» выступит на стартап-саммите Take Off Baku

Стартап саммит Take Off Baku является одним из самых значимых и крупных мероприятий для Азербайджанской экосистемы. Саммит объединит вокруг себя сотни предпринимателей, зарубежных экспертов и инвесторов со всего мира. На саммите выступят спикеры, которые добились значимых достижений в своей сфере. Одним из спикеров станет Алекс Уилсон – «летающий человек», конструктор и пилот компании Gravity Industries.

Gravity Industries разрабатывает, строит и запускает реактивные костюмы, открывая новую эру полетов человека. Компания была основана, чтобы бросить вызов предполагаемым границам в человеческой авиации и вдохновить других осмелиться спросить, «Что, если?». Запущенный в марте 2017 года, бизнес привлек $650 000 инвестиций в течение первых двух месяцев от Тима и Адама Дрейперов, Тим, наиболее известный своими ранними инвестициями в Baidu Inc., Tesla и Skype.

Алекс — руководитель отдела электроники в Gravity Industries. Его роль сосредоточена вокруг прототипирования и разработки новых концепций для Gravity Jet Suit. Он также возглавляет отдел конструирования панели управления, которая значительно повышает маневренность и управляемость реактивного костюма. Он также является очень опытным пилотом реактивного костюма, продемонстрировал реактивный костюм в действии на ряде громких мероприятий по всему миру.

Алекс получил степень магистра аэрокосмической техники в Бристольском университете и присоединился к Gravity Industries в 2017 году, сочетая свою страсть к инженерии и изобретательству.

Алекс Уилсон выступит на сцене стартап саммита Take Off Baku 26 мая. Темой его выступления станет «Будущее персональных летных устройств».