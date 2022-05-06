Lenovo Yoga AIO 7 (2022) — моноблок с поворотным 4K-дисплеем

Компания Lenovo представила моноблок Yoga AIO 7 (2022). Устройство оснащено 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей) и возможностью поворота на 90 градусов. Производитель отмечает, что такая конструкция дисплея наиболее удобна при работе с кодом, просмотре документов или редактировании изображений, снятых в «вертикальном» формате.

Моноблок будет доступен в разных аппаратных конфигурациях с процессорами серии AMD Ryzen 6000 и дискретной видеокартой Radeon RX 6600M в качестве опции. Новинка поддерживает функцию беспроводной трансляции картинки со смартфона через DLNA, AirPlay, Miracast или LElink. Есть возможность подключения ноутбука по USB Type-C для управления обоими устройствами с помощью одной и той же периферии.

Цену и дату начала продаж моноблока Lenovo Yoga AIO 7 (2022) производитель объявит позднее.