Lenovo ThinkPad Neo 14: 2K-экран, Intel Alder Lake, GeForce RTX 2050 и 32 Gb ОЗУ

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad Neo 14. Новинка имеет некоторое сходство с ThinkBook 14p.

Ноутбук оснащен 14-дюймовым экраном с разрешением 2K при соотношении сторон 16:10. Устройство использует классическую шарнирную конструкцию с пространством для размещения вытяжных вентиляторов, а также интерфейсов USB-A и HDMI на задней панели.

Lenovo ThinkPad Neo 14 оснащен процессором Intel Alder Lake (модель не названа), за графику отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2050 с 4 Gb памяти GDDR6. Объем оперативной памяти достигает 32 Gb. Емкость аккумуляторной батареи составляет 57 Втч.

Ноутбук будет поставляться в черно-серебристом алюминиевом корпусе, цена в Китае составляет 1150 долларов.