Lenovo представила семь компактных мощных ноутбуков серии Yoga

Компания Lenovo представила сразу семь ноутбуков серии Yoga. Устройства получили компактные корпуса, дисплеи с минимальными рамками и производительное железо на базе новейших платформ Intel и AMD.

Yoga Slim 9i — 14-дюймовая модель с корпусом толщиной 14,9 мм и стеклянным покрытием крышки. Ноутбук оборудован сенсорным OLED-дисплеем разрешением до 4K, 10-битной глубиной цвета и соотношением сторон 16:10. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3.

Устройство может предложить процессор Intel вплоть до Core i7-1280P, до 32 Gb оперативной памяти, SSD-накопитель объемом до 1 Tb и аккумулятор на 75 Втч с зарядкой через USB Type-C. Ноутбук получил акустическую систему из четырех динамиков Bowers & Wilkins.

Цена Lenovo Yoga Slim 9i составляет от 1799 долларов, в продажу поступит в июне.

Модели Yoga Slim 7 Pro X и Yoga Slim 7i Pro X оснащены 14,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3K и частотой обновления 120 Hz. Есть модификации с поддержкой сенсорного управления и без. Покупателям предложат возможность выбора между процессорами Intel Core 12-го поколения H-серии для 7i Pro X и AMD Ryzen 6000HS Creator для 7 Pro X. В топовых версиях ноутбуки оборудованы 32 Gb оперативной памяти LPDDR5 и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050. Возможна установка твердотельного накопителя M.2 вместимостью 512 Gb или 1 Tb.

Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, интерфейсы USB Type-A 3.2 Gen1 и HDMI2.0 и веб-камера FHD. Габариты составляют 328,2 × 221,4 × 15,9 мм, вес — от 1,45 кг.

Цена Lenovo Yoga Slim 7 Pro X составит от 1499 долларов, Yoga Slim 7i Pro X — от 1699 долларов. В продажу обе новинки поступят в июне.

Модели Yoga Slim 7 Pro и Yoga Slim 7i Pro доступны как в 14-дюймовом, так и 16-дюймовом исполнении. В первом случае используется OLED-матрица разрешением 2880 × 1800 пикселей с частотой обновления 90 Hz или IPS-панель с аналогичным разрешением и частотой 120 Hz. Во втором случае установлен IPS-экран с разрешением 2560 х 1600 пикселей с частотой обновления 120 Hz для моделей на базе Intel Core 12-го поколения или 165 Hz для конфигураций на базе AMD Ryzen 6000HS. Ноутбуки оснащаются видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti или Intel Arc A370M.

Объем оперативной памяти достигает 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя — 1 Tb. Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, порты USB 3.2 Gen 1 и USB Type-C, веб-камера формата FHD и аудиосистема Dolby Atmos со стереофоническими динамиками мощностью 2 Вт каждый. Габариты составляют 312,4 × 221,4 × 14,6 мм, вес — от 1,31 кг.

Цена Lenovo Yoga Slim 7i Pro составит от 1199 долларов, Yoga Slim 7 Pro — от 1499 долларов. В продажу ноутбуки поступят уже в этом месяце.

Yoga Slim 7i Carbon — ультракомпактная 13,3-дюймовая модель, вес составляет всего 968 гр. Ноутбук получил IPS-экран разрешением 2,5K (2560 × 1600 пикселей) с яркостью до 400 кд/м2 и 100% охватом цветового пространства sRGB. Частота обновления составляет 90 Hz. Будут предлагаться модификации с поддержкой сенсорного управления и без.

Устройство оснащается процессором Intel 12-го поколения P-серии, графикой Intel Iris Xe, имеет до 32 Gb оперативной памяти LPDDR5-4800 и твердотельный накопитель объемом до 1 Tb. В оснащение включены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, интерфейсы TBT4.0 (PD3.0/DP1.4/USB4.0) и USB Type-C, веб-камера формата HD и аудиосистема Harman с 2-ваттными динамиками.

Старт продаж Lenovo Yoga Slim 7i Carbon намечен на июнь по цене от 1299 долларов.

Yoga 7 — 14-дюймовый ноутбук-трансформер. Установлены сенсорный OLED-экран с разрешением 2,8K (2880 × 1800 пикселей), процессор AMD Ryzen 6000-й серии и аудиосистема из четырех динамиков.

Цена и дата начала продаж пока не объявлены.