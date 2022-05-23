Lenovo представила планшет Xiaoxin Pad (2022)

Компания Lenovo представила в Китае Android-планшет среднего класса Xiaoxin Pad (2022). Новинка оснащена 10,6-дюймовым ЖК-экраном разрешением 2000 x 1200 пикселей, частотой обновления 60 Hz и яркостью 400 нит.

Планшет построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 680, он получил 4/6 Gb оперативной памяти и 64/128 Gb встроенной флеш-памяти. Есть слот для карт памяти microSD. Фронтальная камера разрешением 8 Мп, основная — 8 Мп без светодиодной вспышки.

Аккумуляторная батарея на 7700 мАч обеспечивает около 13 часов автономной работы при воспроизведении видео. В оснащение входят поддержку Wi-Fi 802.11ac (2.4/5 GHz) и Bluetooth 5.1, и порт USB-C, разъем 3,5 мм и четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos. Есть поддержка фирменного пера. Планшет поставляется с предустановленной операционной системой Android 12. Габариты составляют 251,2 х 158,8 х 7,45 мм, вес — 465 гр.

Устройство будет доступно в сером и синем цветах. Цена планшета пока не сообщается. Lenovo Xiaoxin Pad (2022) может появиться на мировых рынках под названием Lenovo Tab P12.