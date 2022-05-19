Компания Lenovo представила мощный ноутбук ThinkPad P16 для профессиональных пользователей. Мобильную рабочую станцию производитель называет «настолько мощной, насколько это вообще возможно». По мнению Lenovo, новинка способна обеспечить производительность уровня мощных настольных компьютеров.

Lenovo ThinkPad P16 в алюминиевом корпусе в базовой комплектации получил 16-дюймовый IPS-дисплей разрешением Full HD+ с соотношением сторон 16:10, более дорогой вариант оснащен OLED-панелью с разрешением UHD+ (3840 × 2400 пикселей). Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3. Значение яркости — 400 нит.

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За производительность ноутбука в старшей конфигурации отвечают процессоры Intel Core i9 серии HX с увеличенным до 55 Вт теплопакетом и максимальной тактовой частотой 3,6 GHz и дискретная графика NVIDIA RTX A5500 с 16 Gb видеопамяти. Разработчики применили новую систему охлаждения с двумя вентиляторами, тепловыми трубками, двумя испарительными камерами и другими системами, позволяющими снизить рабочую температуру машин. Ноутбук предлагает до 128 Gb ОЗУ стандарта DDR5-4800 и два SSD-накопителя суммарным объемом до 8 Tb во флагманской версии.

Установлена аккумуляторная батарея емкостью 94 Вт∙ч. Набор интерфейсов включает порты USB Type-A и Type-C (Thunderbolt 4), HDMI 2.1, а также слот для SD-карт, модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, и 5G-модем в качестве опции. Вес — 2,95 кг.

Цена Lenovo ThinkPad P16 составляет от 1979 долларов, продажи ожидаются в этом месяце.