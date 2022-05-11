Lenovo Legion 7: флагманский игровой ноутбук на базе Ryzen 6000 с графикой Radeon RX 6000M

Компания Lenovo представила флагманский игровой ноутбук Legion 7 (16ARH7A), который полностью построенный на платформе AMD. Устройство сертифицировано AMD Advantage. Это означает, что ноутбук соответствует строгим стандартам качества премиальных продуктов AMD.

Модель оснащается 16-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 2560 × 1660 пикселей, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 240 Hz. Он имеет пиковую яркость 500 кд/м2, отклик в 3 мс и сертифицирован согласно стандарту DisplayHDR 400. Ноутбук доступен в двух конфигурациях — один дисплей предлагает поддержку переменной частоты обновления (VRR) через FreeSync Premium, а второй ею не располагает.

Аппаратной основой Lenovo Legion 7 выступает 8-ядерный/16-поточный процессор Ryzen 9 6900HX. В качестве дискретной видеокарты используется Radeon RX 6850M XT — флагманский мобильный графический ускоритель от AMD. Также в продажу поступит конфигурация с Ryzen 7 6800H и Radeon RX 6700M. Оба ускорителя построены на графическом чипе Navi 22 и обладают максимальным показателем энергопотребления 150 Вт.

Ноутбук оснащается оперативной памятью DDR5 и твердотельными накопителями стандарта PCIe 4.0, но их объемы производитель не указывает. Габариты составляют 358,1 × 263,1 × 19,4 мм, вес — 2,5 кг.

Цены и дата начала продаж игрового ноутбука Legion 7 (16ARH7A) пока не сообщаются.