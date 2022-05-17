«Лаборатория Касперского» представила продвинутую версию своего облачного решения

«Лаборатория Касперского» выпустила продвинутую версию своего облачного решения — Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro. В дополнение к базовым функциям защиты и управления в продукте есть возможности автоматизированного реагирования на инциденты, контроля программ, удалённой очистки данных. Также он включает в себя тренинги по кибербезопасности для IT-специалистов.

По данным «Лаборатории Касперского»*, растущая сложность IT-инфраструктуры и необходимость повышать квалификацию специалистов по защите информационных систем — это два основных фактора, которые стимулируют малый и средний бизнес увеличивать инвестиции в кибербезопасность.

Высокий спрос на выявление и устранение продвинутых атак был подтверждён заинтересованностью бизнеса в функции «Анализ первопричин», которая позволяет получить представление о цепочке атаки. Эту опцию, доступную в версии Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, активировали около 80% пользователей продукта. В версию Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro включена базовая EDR-функциональность, которая позволяет IT-администраторам не только визуализировать путь распространения атаки, но и реагировать на неё всего за несколько нажатий. Предлагается несколько вариантов действий: отправлять подозрительные файлы на карантин; изолировать хосты, чтобы прекратить дальнейшее распространение по сети; искать индикаторы компрометации. Если атака была обнаружена и остановлена на одном компьютере, администратор может найти индикаторы компрометации на других устройствах.

Также в решение встроен онлайн-тренинг, с помощью которого IT-специалисты могут получить навыки, необходимые для управления базовыми процессами кибербезопасности. Тренинг включает в себя теоретическую и практическую части, упражнения, интерактивные задания в симулированной среде. Обучающие модули открываются в облачной веб-консоли администратора.

Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, как и версия Plus, обеспечивает контроль веб-ресурсов и внешних устройств. В дополнение в решение добавлен функционал контроля программ, а также адаптивный контроль аномалий. Этот компонент отслеживает и блокирует операции, нетипичные для компьютеров в корпоративной сети. Также новый продукт позволяет удалённо стирать данные, если устройство будет потеряно или украдено, и не допускает подключения к компьютеру заражённых USB-устройств, имитирующих клавиатуру, благодаря компоненту BadUSB.

«Кибербезопасность является одним из приоритетных пунктов для компаний, реализующих цифровую трансформацию и заинтересованных в быстрой адаптации к новым трендам, но в то же время стремящихся защитить свои процессы и услуги. Решение Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro предлагает передовые технологии защиты в простом и понятном формате», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского».

Больше информации о Kaspersky Endpoint Security Cloud доступно по ссылке.

*Данный опрос «Информационная безопасность бизнеса» проведён «Лабораторией Касперского» в мае-июне 2021 года. В нём приняли участие 4 303 специалиста из компаний с более чем 50 сотрудниками из 31 страны.