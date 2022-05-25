«Лаборатория Касперского» зарегистрировала в США товарный знак Kaspersky Cyber Immunity

Концепция кибериммунитета, разработанная «Лабораторией Касперского» и лежащая в основе операционной системы KasperskyOS, стала товарным знаком. В марте 2022 года Ведомство по патентам и товарным знакам США зарегистрировало товарный знак KASPERSKY CYBER IMMUNITY®. Ранее компания зарегистрировала аналогичный товарный знак в Великобритании и Cyber Immunity в России.

Концепция кибериммунитета воплощает в себе подход Secure-by-Design — создание механизмов киберзащищённости на этапе проектирования IT-решения. Принципы этого подхода изложены в документах регуляторов некоторых стран. Например, Агентство кибербезопасности Сингапура говорит о нём в рамках Security-by-Design Framework. Также существует стандарт ETSI EN 303 645 V2.1.1 для домашнего интернета вещей. Разработчики программного обеспечения, такие как AWS, уже применяют такой подход для своих сервисов.

Регистрация товарного знака даёт «Лаборатории Касперского» исключительное право использовать Kaspersky Cyber Immunity для индивидуализации своих продуктов. Кроме того, она подтверждает, что товарный знак имеет отличительные признаки, проверенные ведомствами соответствующих стран по определённым критериям. Как правообладатель компания сможет размещать товарный знак на своих продуктах, в том числе на этикетках и упаковках, на сайте, в рекламе, документации, при оказании услуг и выполнении работ, а также запрещать всем иным лицам использовать без разрешения правообладателя тождественные или сходные до степени смешения с его товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров и услуг на территориях, где зарегистрирован товарный знак.

Кибериммунность подразумевает способность IT-продукта противостоять хакерским атакам без использования дополнительных (наложенных) средств безопасности. Подавляющее большинство типов кибератак на такую систему неэффективно и не может повлиять на выполнение ею критически важных функций. Наделить IT-продукты кибериммунитетом можно, используя KasperskyOS в качестве платформы для разработки и следуя специальной методологии при создании решения. Эта методология включает определение целей безопасности и условий эксплуатации IT-продукта, разделение системы на изолированные домены безопасности и контроль информационных потоков между этими доменами.

«Регистрация товарного знака Kaspersky Cyber Immunity в международном масштабе — это свидетельство планомерной работы по созданию нового рынка систем с врождённой киберустойчивостью. Такое признание важно как внутри команды разработчиков таких решений, так и среди аналитиков рынка и клиентов. Теперь первый IoT-шлюз Kaspersky IoT Secure Gateway 100 обладает уникальным обозначением, узнаваемым во всём мире. Такое же обозначение будут иметь и все наши будущие продукты на базе KasperskyOS. Концепция кибериммунитета — неотъемлемый инструмент цифровой трансформации», — комментирует Андрей Суворов, руководитель направления по развитию бизнеса решений на базе KasperskyOS.

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Подробнее прочитать о концепции кибериммунности и операционной системе KasperskyOS можно по ссылке.