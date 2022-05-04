Квартальная выручка AMD взлетела на 71%

Компания AMD объявила финансовые показатели за первый квартал 2022 финансового года. За отчетный период выручка компании составила 5,887 млрд. долларов (вместо прогнозируемых 5,52 млрд. долларов). Рост на 71% относительно аналогичного периода предыдущего года и на 22% по сравнению с предыдущим кварталом. Это рекордный квартальный доход AMD.

Операционная прибыль выросла на 44%, до 951 млн. долларов, а чистая прибыль составила 786 млн. долларов, что на 42% больше показателя годичной давности. Чистый доход по (Non-GAAP) достиг рекордных 1,6 млрд., доход на одну акцию по той же методике расчета достиг рекордных 1,13 доллара (вместо ожидаемых 0,91 долларов).

Выручка сегмента Record Computing and Graphics показала рост на 33% в годовом исчислении и на 8% по сравнению с предыдущим кварталом. Выручка данного сегмента составила 2,8 млрд. долларов. Рост был вызван повышенным спросом на центральные процессоры и видеокарты, а также тем, что средняя стоимость чипов Ryzen выросла в течение квартала

Продажи оборудования в сегментах Embedded, Enterprise и Semi-custom выросли в годовом исчислении на 88% и на 13% по сравнению с предыдущим кварталом, до рекордных 2,5 млрд. долларов. Также на рост выручки повлиял повышенный спрос на игровые консоли Playstation 5, Xbox и Steam Deck, где используются процессоры AMD.

Результаты за первый квартал 2022 года включают частичные финансовые результаты за квартал от недавнего приобретения Xilinx, которое было закрыто 14 февраля 2022 года. Сумма сделки составила 35 млрд. долларов. Неполный квартальный доход Xilinx составил 559 млн. долларов, а операционная прибыль — 233 млн. долларов.

На фоне рекордного отчета акции компании AMD выросли на 8%.