25.05.2022

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Конференция VeeamON Tour пройдет в Баку 15 июня

Приглашаем вас к участию в бесплатной конференции VeeamON Tour, которая пройдёт в Баку 15 июня. Это отличная возможность получить самую актуальную информацию о современной защите данных.

Участники получат доступ к большому объему контента:

  • Эксклюзивный обзор V12.
  • Как решения Veeam для надежного резервного копирования защищают от атак программ-вымогателей.
  • Подробный обзор Kasten K10 от Veeam — специального решения для защиты Kubernetes.
  • И многое другое!

Пройти регистрацию можно по этой ссылке.

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