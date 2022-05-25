Конференция VeeamON Tour пройдет в Баку 15 июня
Приглашаем вас к участию в бесплатной конференции VeeamON Tour, которая пройдёт в Баку 15 июня. Это отличная возможность получить самую актуальную информацию о современной защите данных.
Участники получат доступ к большому объему контента:
- Эксклюзивный обзор V12.
- Как решения Veeam для надежного резервного копирования защищают от атак программ-вымогателей.
- Подробный обзор Kasten K10 от Veeam — специального решения для защиты Kubernetes.
- И многое другое!
Пройти регистрацию можно по этой ссылке.