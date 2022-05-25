Конференция VeeamON Tour пройдет в Баку 15 июня

Приглашаем вас к участию в бесплатной конференции VeeamON Tour, которая пройдёт в Баку 15 июня. Это отличная возможность получить самую актуальную информацию о современной защите данных.

Участники получат доступ к большому объему контента:

Эксклюзивный обзор V12.

Как решения Veeam для надежного резервного копирования защищают от атак программ-вымогателей.

Подробный обзор Kasten K10 от Veeam — специального решения для защиты Kubernetes.

И многое другое!

Пройти регистрацию можно по этой ссылке.