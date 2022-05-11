Компании R.I.S.K. и Leica Geosystems отмечают 25-летие совместной деятельности в Азербайджане!

В этом году НПК R.I.S.K. и Leica Geosystems (Швейцария) отмечают 25-летие партнерских отношений. Начиная с 1997 года компания R.I.S.K. является официальным дистрибьютором Leica Geosystems в Азербайджане. А в октябре 2008 года на базе R.I.S.K. был создан авторизованный сервисный центр Leica, который впоследствии также получил аккредитацию Государственного Комитета по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики. Специалисты компании R.I.S.K. имеют высокую квалификацию для подготовки, интеграции и ввода в эксплуатацию самых сложных решений на базе высокотехнологичного оборудования Leica Geosystems. Следует отметить, что все эти годы компания R.I.S.K. подтверждает соответствующие сертификации, показывая себя надежным партнером Leica Geosystems в нашей стране.

За годы сотрудничества R.I.S.K. и Leica Geosystems реализовали в Азербайджане множество проектов, а в числе заказчиков значатся такие компании, как Azfen BM, Pasha Construction, Nort West Consrtuction, Saipem, Tekfen, Бакинский Метрополитен, а также различные государственные учреждения.

Являясь неизменным мировым технологическим лидером в своей области уже многие десятилетия, Leica Geosystems постоянно выводит на рынок не только новые линейки традиционного геодезического оборудования, но также и современные решения для высокоточного проектирования и изыскательских работ. Так, используя оборудование производства Leica Geosystems, сегодня реализуются широкомасштабные проекты по лазерному сканированию исторических памятников, в том числе и на освобожденных территориях Карабаха. Специалисты компании R.I.S.K. оказывают самую непосредственную помощь в успешном и эффективном применении оборудования на местах.

В сферу деятельности компании R.I.S.K. также входит решение традиционных топографических и геодезических задач, таких как предпроектные изыскания в сфере строительства линейных сооружений, трубопроводов, дорожных сетей, водоканалов и т.д. Используя оборудование производства Leica Geosystems, компания также занимаемся мониторингом зданий и сооружений, измерениями в интересах разных кадастровых служб. Следует также отметить задачи, выполняемые для целей международной аэронавигации. Такие проекты осуществляются и в других странах, например, в Иордании, Казахстане, Туркменистане и Беларуси.

Партнерство НПК R.I.S.K. и Leica Geosystems развивается, оставаясь залогом представления заказчикам наилучших технологий в отрасли, услуг и технической поддержки.