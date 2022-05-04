Карты microSD Samsung Pro Endurance способны непрерывно работать 16 лет

Компания Samsung представила карты памяти microSD линейки Pro Endurance. Новинки предназначены в первую очередь для камер наблюдения и видеорегистраторов.

«Потребность в долговечных и высокопроизводительных решениях для видеонаблюдения продолжает расти, и карты Pro Endurance были разработаны, чтобы удовлетворить этот спрос. Как обычные, так и корпоративные пользователи могут быть уверены, что наша новая карта памяти обеспечит непрерывную запись с высоким разрешением даже в экстремальных условиях.»

Благодаря флэш-памяти NAND корпоративного уровня, карты выдерживают до 140160 часов (16 лет) непрерывной записи — в 33 раза больше, чем обычные microSD-накопители. Заявленная скорость — до 100 МБ/с на чтение и до 40 МБ/с на запись. Карты соответствуют рейтингам UHS 3 и V30.

Что касается защищенности карт, Samsung говорит об их прочности, которая увеличена в шесть раз. Карты защищены от падений и попадания влаги, электромагнитного и рентгеновского излучения, экстремальных температур, а также устойчивы к износу. Картам не страшны погружения под воду на глубину один метр на 72 часа. Диапазон рабочих температур простирается от -25° до +85° по Цельсию.

Новые карты доступны в вариантах объемом от 32 до 256 Gb. Цены на Samsung Pro Endurance: 32 Gb — 10,99 долларов, 64 Gb — 14,99 долларов, 128 Gb — 27,99 долларов, 256 Gb — 54,99 долларов. Продажи уже стартовали в США.