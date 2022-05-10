Kapital Bank представил возможность удаленного подписания договоров

Kapital Bank предлагает физическим лицам возможность дистанционного подписания договоров. В рамках услуги договоры поручительства физлиц, решения учредителей, если учредитель юрлица является физическим лицом, а также кредитные договоры, банковские гарантии, аккредитивы и другие документарные формы обеспечения индивидуальных предпринимателей, договоры поручительства и залога могут быть подписаны без посещения банковских офисов и без использования дополнительных приложений с помощью системы распознавания лиц.

Услуга позволит предпринимателям и компаниям сэкономить время, освободиться от лишних документов на бумажных носителях, а также избавиться от необходимости дополнительного одобрения договоров банком. Другие способы подписания требуют утверждения договоров со стороны банка, использование какого-либо стороннего приложения, наличие бумажного документа и посещения банковских офисов. Новая услуга исключает все вышеперечисленные процедуры. Воспользоваться услугой можно и с помощью смартфона.

Теперь клиенты, даже если они находятся за границей, могут удаленно подписывать договоры без визитов в банк, не использую электронную подпись ASAN Imza, не дожидаясь одобрения договора банком. Подписанный документ будет сразу считаться вступившим в силу. Для подписания документа необходимо перейти по ссылке, отправленной по СМС на мобильный номер, и подтвердить прилагаемый документ.

Следует отметить, что Kapital Bank регулярно внедряет различные нововведения, направленные на удаленное предоставление продуктов и услуг. Это позволяет клиентам быстрее решать свои банковские вопросы и экономить время.