Интернет-сервис Starlink от SpaceX станет доступен в Азербайджане в 2023 году

Есть вероятность, что в следующем году на территории Азербайджана станет доступен интернет-сервис Starlink. Компания SpaceX представила интерактивную карту спутникового покрытия Starlink, на которой отмечены регионы, где она уже предоставляет интернет-услуги. Пока что интернет-сервис Starlink доступен в 32 странах мира, а именно, в США, Канаде, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Австралии, Австрии, Нидерландах, Бельгии, Ирландии, Дании, Чили, Португалии, Швейцарии, Польше, Италии, Чехии, Швеции, Мексике, Хорватии. Также в список вошли Литва, Испания, Словакия, Словения, Бразилия, Болгария, Румыния, Греция, Люксембург, Латвия, Тонга, Венгрия и Украина.

На карте есть разные регионы, выделенные оттенками синего. Яркий синий представляет регионы, где доступен Starlink. Также есть регионы, где покрытие есть, но свои терминалы нужно ждать после предварительного заказа. Азербайджан вошел в число стран, где сервис станет доступен в 2023 году. Аппаратное обеспечение Starlink для доступа к сети в настоящее время стоит 600 долларов с ежемесячной абонентской платой за интернет в размере 110 долларов. Серым цветом обозначены страны, в которых интернет-сервис будет недоступен.