Intel представил мобильные процессоры Alder Lake-HX

Компания Intel представила новое поколение производительных мобильных процессоров Alder Lake-HX. Линейка мало чем уступает настольным CPU, есть только некоторые отличия. Кроме того, это первая мобильная платформа, поддерживающая интерфейс PCIe 5.0.

Всего выпущено семь процессоров. В первую очередь Alder Lake-HX отличаются от Alder Lake-H и настольных CPU увеличенным до 55 Вт TDP. Старшие модели 16-ядерные, из семи CPU в линейке максимальное количество ядер имеют четыре. Это объясняется тем, что две модели Core i9 и старшие две модели Core i7 — это практически одинаковые CPU. Отличия в том, что Core i9-12950HX и Core i7-12850HX поддерживают функции vPro, а Core i9-12900HX и Core i7-12800HX при этом поддерживают полноценный разгон. В целом разгон доступен для всех моделей, но версии с vPro имеют ограниченную поддержку.

Intel показал диаграммы, на которых ее новинки намного быстрее Ryzen 6000 и M1 Max. При этом компания умалчивает о разнице в энергопотреблении.

Первые ноутбуки на базе новых процессоров появятся в этом году.