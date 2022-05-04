04.05.2022

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Instagram тестирует полноэкранный дизайн ленты публикаций — по аналогии с TikTok

Instagram

Instagram запустил эксперимент с новым дизайном домашней страницы приложения. В ней каждый пост занимает почти всю высоту экрана смартфона. Пользователи увидят вертикальные материалы сразу же после открытия приложения. Тестирование подтвердил глава социальной сети Адам Моссери (Adam Mosseri) в видео, размещенном на его странице в Twitter. По его словам, Instagram все больше фокусируется на видеоконтенте, а также на фотографиях, которые сняты со смартфона в портретной ориентации.

«Мы тестируем новый, захватывающий опыт просмотра в основной «домашней» выдаче. Если вы участвуете в тесте, проверьте и дайте знать, что думаете об этом», — заявил Моссери.

В новых полноэкранных постах комментарии, лайки и другая информация размещаются поверх изображений, а не внизу, как обычно. Строка с лентой Stories также остается в верхней части экрана. Поиск, Reels, покупки и собственный профиль пользователя будут доступны благодаря кнопкам, сохранившимся внизу экрана.

Данный эксперимент распространяется среди ограниченного числа случайных пользователей соцсети.

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