Instagram тестирует полноэкранный дизайн ленты публикаций — по аналогии с TikTok

Instagram запустил эксперимент с новым дизайном домашней страницы приложения. В ней каждый пост занимает почти всю высоту экрана смартфона. Пользователи увидят вертикальные материалы сразу же после открытия приложения. Тестирование подтвердил глава социальной сети Адам Моссери (Adam Mosseri) в видео, размещенном на его странице в Twitter. По его словам, Instagram все больше фокусируется на видеоконтенте, а также на фотографиях, которые сняты со смартфона в портретной ориентации.

📣 Testing Feed Changes 📣 We’re testing a new, immersive viewing experience in the main Home feed. If you’re in the test, check it out and let me know what you think. 👇🏼 pic.twitter.com/dmM5RzpicQ — Adam Mosseri (@mosseri) May 3, 2022

«Мы тестируем новый, захватывающий опыт просмотра в основной «домашней» выдаче. Если вы участвуете в тесте, проверьте и дайте знать, что думаете об этом», — заявил Моссери.

В новых полноэкранных постах комментарии, лайки и другая информация размещаются поверх изображений, а не внизу, как обычно. Строка с лентой Stories также остается в верхней части экрана. Поиск, Reels, покупки и собственный профиль пользователя будут доступны благодаря кнопкам, сохранившимся внизу экрана.

Данный эксперимент распространяется среди ограниченного числа случайных пользователей соцсети.