Instagram тестирует полноэкранный дизайн ленты публикаций — по аналогии с TikTok

Instagram запустил эксперимент с новым дизайном домашней страницы приложения. В ней каждый пост занимает почти всю высоту экрана смартфона. Пользователи увидят вертикальные материалы сразу же после открытия приложения. Тестирование подтвердил глава социальной сети Адам Моссери (Adam Mosseri) в видео, размещенном на его странице в Twitter. По его словам, Instagram все больше фокусируется на видеоконтенте, а также на фотографиях, которые сняты со смартфона в портретной ориентации.

📣 Testing Feed Changes 📣

We’re testing a new, immersive viewing experience in the main Home feed.

If you’re in the test, check it out and let me know what you think. 👇🏼 pic.twitter.com/dmM5RzpicQ

— Adam Mosseri (@mosseri) May 3, 2022