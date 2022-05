Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter

Илон Маск поставил на паузу сделку по покупке Twitter. Об этом бизнесмен заявил на своей странице в социальной сети.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

