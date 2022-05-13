13.05.2022

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Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter

Twitter

Илон Маск поставил на паузу сделку по покупке Twitter. Об этом бизнесмен заявил на своей странице в социальной сети.

Такое решение Маск принял до выяснения деталей, подтверждающих, что доля спамовых и фейковых аккаунтов в Твиттере в самом деле составляет менее 5% от общей аудитории. По заявлению Маска, сделка не отменяется, а приостанавливается, он хочет убедиться в том, что эта цифра соответствует действительности. Ранее миллиардер заявлял, что одной из его целей после покупки Twitter станет «очистка» платформы от спам-ботов.

После сообщения Маска акции Twitter упали на 25%.

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