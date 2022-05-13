Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter

Илон Маск поставил на паузу сделку по покупке Twitter. Об этом бизнесмен заявил на своей странице в социальной сети.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

Такое решение Маск принял до выяснения деталей, подтверждающих, что доля спамовых и фейковых аккаунтов в Твиттере в самом деле составляет менее 5% от общей аудитории. По заявлению Маска, сделка не отменяется, а приостанавливается, он хочет убедиться в том, что эта цифра соответствует действительности. Ранее миллиардер заявлял, что одной из его целей после покупки Twitter станет «очистка» платформы от спам-ботов.

После сообщения Маска акции Twitter упали на 25%.