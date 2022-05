Илон Маск предлагает ввести «небольшую плату» для бизнес-пользователей Twitter

Илон Маск (Elon Musk) заявил, что Twitter навсегда останется бесплатным для обычных пользователей, но для правительственных ведомств и коммерческих аккаунтов, возможно, будет введена «небольшая плата».

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users

— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022