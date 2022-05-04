Илон Маск предлагает ввести «небольшую плату» для бизнес-пользователей Twitter

Илон Маск (Elon Musk) заявил, что Twitter навсегда останется бесплатным для обычных пользователей, но для правительственных ведомств и коммерческих аккаунтов, возможно, будет введена «небольшая плата».

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022

25 апреля совет директоров Twitter одобрил соглашение о продаже компании Маску за 44 млрд. долларов. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2022 году после одобрения акционерами и получения разрешений от регуляторов. Предприниматель планирует проведение IPO уже через три года после завершения сделки.

Маск назвал Twitter «цифровой городской площадью», где обсуждаются жизненно важные проблемы будущего человечества, и обещал раскрыть «невероятный потенциал» соцсети.

В ходе общения с банкирами, он выдвинул ряд идей для реализации новых бизнес-моделей. На данный момент большая часть доходов компании обеспечивается за счет рекламы. Twitter продает некоторые продукты, рассчитанные на бизнес-клиентов, включая доступ к Twitter API для бренд-аналитиков и компаний, заинтересованных в маркетинге на площадке.