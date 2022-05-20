HP Omen 16 и Victus 15: игровые ноутбуки на базе новых процессоров Intel и AMD с улучшенным охлаждением

Компания HP обновила игровые ноутбуки Omen 16 и Victus 15. Оба устройства доступны как с процессорами Intel, так и с AMD. Была переработана система охлаждения Omen Tempest, которая, по заявлению производителя, позволяет использовать более мощные процессоры и видеокарты.

HP Omen 16 оборудован 16,1-дюймовым экраном разрешением QHD с частотой обновления 165 Hz, яркостью 300 кд/м2 и поддержкой технологии G-Sync, или FHD-панелью с частотой обновления 144 Hz, а также яркостью 250 или 300 кд/м2. Также предлагается вариант с FHD-панелью, обладающей частотой обновления 60 Hz и яркостью 300 кд/м2. Заявлено 100% охвата цветового пространства sRGB.

Устройство оснащается процессором Intel Core i9-12900H или AMD Ryzen 9 6900HX. Версия на базе Intel предлагает, как видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, так и более доступную GeForce RTX 3060 с TDP 140 Вт. Модификация с процессором AMD оснащается графическим ускорителем Radeon RX 6650M, представляющим собой обновленную версию Radeon RX 6600M. В обоих случаях ноутбук может предложить до 32 Gb ОЗУ DDR5-4800, а также твердотельный NVMe-накопитель PCIe 4.0 объемом до 2 Tb. Питание ноутбук получает от аккумуляторной батареи на 70 Вт·ч. Есть поддержка Wi-Fi 6E, USB Type-C, разъем HDMI 2.1 и веб-камера с разрешением 720p.

Цена обновленного ноутбука HP Omen 16 стартует с отметки 1200 долларов. В продаже ожидается летом.

Более доступная модель HP Victus 15 также оснащается усовершенствованной системой охлаждения. Установлен 15,6-дюймовый IPS-экран Full HD с частотой обновления 165 Hz и яркостью 250 кд/м2. Ноутбук предлагает процессор Intel Core i7-12700H или AMD Ryzen 7 5800H, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti или AMD Radeon RX 6500M, до 16 Gb оперативной памяти и SSD до 1 Tb.

Версия на базе Intel питается от аккумулятора на 70 Вт·ч, которого, по заявлению компании, хватит до 9 часов автономной работы. На базе AMD — аккумулятор на 52,5 Вт·ч, до 11,5 часов работы без подзарядки. Ноутбук оснащен модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth, одним разъемом USB Type-C, двумя USB Type-A, одним HDMI 2.1, а также 3,5-мм аудиоразъемом.

Цена HP Victus 15 составит от 800 долларов, в продажу поступит также этим летом.