Honor MagicBook 14: экран 2K, процессоры Intel Core 12 и автономность до 20 часов

Компания Honor представила 14-дюймовый ноутбук MagicBook 14 нового поколения. Устройство выполнено в тонком корпусе из алюминия. Толщина — 15,9 мм при весе 1,54 кг.

Производитель характеризует новинку как первый в мире 14-дюймовый ноутбук с аккумулятором емкостью 75 Вт·ч. Автономность нового Honor MagicBook 14 составляет до 20 часов.

Разрешение экрана составляет 2160 х 1440 пикселей при соотношении сторон 3:2. Кадровая частота стандартная — 60 Hz. Яркость — 300 кд/кв.м, а контрастность — 1500 : 1. Заявлен 100% охват цветового пространства sRGB. Экран ноутбука занимает 88,15% поверхности крышки.

Основой ноутбука стали процессоры Intel Core i5-12500H (в базовой версии) и Intel Core i7-12650H (в топовой). Базовые модели оснащены встроенной графикой Intel. Также будут версии с GeForce MX 550. В топовой версии за графику отвечает Nvidia GeForce RTX 2050.

Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 16 Gb, емкость SSD – 512 Gb. Новинка получила новую систему охлаждения с двумя вентиляторами, двумя тепловыми трубками и радиатором увеличенной на 66% площади. В сравнении с предшественником воздушный поток увеличен на 35%.

Батарею на 75 Вт·ч можно заряжать с мощностью 100 Вт. Отмечается, что технология OS Turbo позволяет повысить производительность и при этом снизить энергопотребление. В конфигурации устройства есть Wi-Fi 6, два порта USB-C, выход HDMI, веб-камера, позволяющая записывать видео 720p, сканер отпечатков пальцев, встроенный в клавишу включения и клавиатура с подсветкой. Ноутбук работает на Windows 11 с Magic OS (комплект фирменных приложений).

Цена нового Honor MagicBook 14 с процессором Core i5 составляет 810 долларов, версия с процессором Core i7 будет предложена за 840 долларов. Продажи в Китае стартуют 19 мая.