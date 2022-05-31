Hisense представил Vidda C1 — первый в мире проектор с многоцветным 4K-экраном

Компания Hisense представила первый в мире проектор с многоцветным экраном с разрешением 4K. Устройство получило название Vidda C1. Проектор способен выводить картинку с яркостью до 1350 люменов ANSI с охватом 202% цветового пространства BT.709. Картинка имеет 10-битную глубину цвета.

Hisense Vidda C1 может поддерживать частоту обновления до 240 Hz, технологию шумоподавления NR, MEMC и декодирование HDR10+. Есть поддержка сверхвысокого разрешения SR и возможность улучшения качества изображения с помощью AI. Например, экранный проектор может автоматически калибровать фокусировку, производить выравнивание наклона, корректировать размер экрана и даже ориентацию в зависимости от окружающей обстановки.

Проектор оснащен чипом MT9669, 4 Gb оперативной и 64 Gb постоянной памяти. Устройство поддерживает двухдиапазонный WiFi, а также Bluetooth 5.0 с возможностью одновременной работы с двумя парами TWS-наушников. Новинка оснащена двумя стереодинамиками мощностью 10 Вт каждый, которые поддерживают звук Dolby Atmos и dts Hi-Res.

Рекомендуемый размер проекции Vidda C1 составляет от 80 до 150 дюймов. Также отмечается, что проектор отлично подходит для игр благодаря задержке всего 12 мс и поддержке частоты обновления до 240 Hz.

Проектор Hisense Vidda C1 поступит в продажу 15 июня по цене ориентировочно 1050 долларов.