Google выпустил Android 13 Beta 2

В рамках конференции Google I/O 2022 состоялся анонс операционной системы Android 13 и запуск его второй бета-версии для множества смартфонов и планшетов. Изменений, по сравнению с Beta 1, не так много. Компания сосредоточила усилия на улучшении безопасности и доработке языка дизайна Material You, представленного в прошлом году. В Android 13 пользователь сможет более тонко настраивать доступ приложений к тем или иным личным данным. Кроме того, Android 13 не только оповестит пользователя о попытке приложений получить доступ к буферу обмена, но и будет регулярно «вычищать» его во избежание утечек данных.

Разработчики модифицировали интерфейс аудиоплеера на экране блокировки, изменили анимацию перехода между пунктами меню настроек и добавили больше стандартных цветовых схем оформления интерфейса. Теперь значки сторонних приложений можно будет адаптировать под единообразную цветовую и визуальную стилистику системы, включив переключатель «Тематические значки». Кроме того, Android 13 позволит устанавливать язык интерфейса для каждого приложения отдельно. Еще одним изменением станет поддержка шифрования сообщений в групповых чатах при использовании протокола передачи коротких сообщений RCS. Android 13 внедрит в себя все наработки операционной системы Android 12L, оптимизированной для устройств с большими экранами.

Android 13 Beta 2 доступна для тех же устройств Pixel, что и первая. Кроме того, опробовать вторую бета-версию могут владельцы других устройств — Asus, Lenovo, OnePlus, Realme, Vivo и других брендов. Найти прошивки на свои устройства можно пройдя по этой ссылке. Выпуск финальной версии операционной системы ожидается осенью этого года.