Google создаст сервисы для блокчейн-разработчиков

Облачное подразделение Google формирует команду для создания сервисов для разработчиков, ориентированных на блокчейн-приложения. Об этом пишет CNBC со ссылкой на вице-президента Google Cloud Амита Завери (Amit Zavery).

«Хотя мир еще только начинает осваивать Web 3.0, этот рынок уже демонстрирует огромный потенциал, многие клиенты просят нас увеличить поддержку сектора и технологий, связанных с криптовалютами», — написал Завери в письме сотрудникам.

Google планирует предложить корпоративным клиентам бэкенд-сервисы, предоставляющие доступ к технологии распределенного реестра. Вместе с тем компания не хочет «быть частью криптовалютной волны напрямую».

Завери пояснил, что Google разработает систему, для упрощения процесса создания и запуска блокчейн-нод для валидации и регистрации транзакций. Этот инструмент также можно использовать в сторонних вычислительных средах, таких как Amazon Web Services.