08.05.2022

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяBlockchainGoogle создаст сервисы для блокчейн-разработчиков

Google создаст сервисы для блокчейн-разработчиков

Google

Облачное подразделение Google формирует команду для создания сервисов для разработчиков, ориентированных на блокчейн-приложения. Об этом пишет CNBC со ссылкой на вице-президента Google Cloud Амита Завери (Amit Zavery).

«Хотя мир еще только начинает осваивать Web 3.0, этот рынок уже демонстрирует огромный потенциал, многие клиенты просят нас увеличить поддержку сектора и технологий, связанных с криптовалютами», — написал Завери в письме сотрудникам.

Google планирует предложить корпоративным клиентам бэкенд-сервисы, предоставляющие доступ к технологии распределенного реестра. Вместе с тем компания не хочет «быть частью криптовалютной волны напрямую».

Завери пояснил, что Google разработает систему, для упрощения процесса создания и запуска блокчейн-нод для валидации и регистрации транзакций. Этот инструмент также можно использовать в сторонних вычислительных средах, таких как Amazon Web Services.

ТЕГИ:
Несовершеннолетним в Китае запретили донатить стримерам и смотреть трансляции допоздна
Новости по теме
Мобильные приложения
Zəif smartfonlar üçün olan Youtu
События
Apple, Google и Microsoft расшир
Смартфоны
Google-un ilk qatlanan smartfonu