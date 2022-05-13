Google представил новую версию Android Auto
Компания Google представила новую версию приложения Android Auto. Новый пользовательский интерфейс теперь будет адаптироваться под любой размер и любое соотношение сторон экрана. Цель состоит в том, чтобы дать водителям быстрый и легкий контроль над тремя наиболее часто используемыми аспектами Android Auto — картами, элементами управления мультимедиа и обменом сообщениями.
Главное нововведение – это многооконный режим. Например, на одном экране может располагаться музыкальный плеер, последнее уведомление, навигатор и системная информация о подключении к сети.
«Google Ассистент» теперь будет предлагать быстрые ответы, включая возможность поделиться предполагаемым временем прибытия с контактами пользователя.
Автомобили со встроенной системой Android Auto, включая новые модели Volvo, Ford и GMC, получат дополнительные опции, пока они находится на стоянке. К ним относятся веб-браузер и возможность просмотра видео на платформах YouTube, Tubi и Epix Now на экране автомобиля.
Новая версия Android Auto будет доступна всем пользователям в конце этого лета.