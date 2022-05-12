Google показал обновленную версию Android 12L для устройств с большим экраном

Компания Google на I/O 2022 показала обновленную версию операционной системы Android 12L для складных устройств и устройств с большим экраном.

Для новой версии оптимизировано более 20 приложений от Google. Среди них YouTube, Google Maps, Google Play и т.д. Сторонние приложения, среди которых TikTok, Zoom и ряд других, также будут оптимизированы.

Изменения коснутся панели уведомлений – она будет разделена на две части. С левой стороны расположатся кнопки управления – Wi-Fi, Bluetooth и т.д., с правой – сами уведомления.

В приложении Google Maps с левой стороны разместится панель навигации, а с правой – сама карта. В Google Photos слева отобразятся папки и разделы, с правой стороны – просмотр фото.

Также при разделении экрана будет доступен drag’n’drop — контент можно перетащить из одного приложения в другое.