Google Pixel Buds Pro: адаптивное шумоподавление и 11 часов без подзарядки

Компания Google в рамках конференции I/O 2022 представила новые беспроводные наушники Pixel Buds Pro. Это первые наушники компании с поддержкой активного шумоподавления (ANC). Google разработала фирменную технологию Silent Seal, благодаря которой шумоподавление адаптируется под особенности строения уха конкретного пользователя, обеспечивая наилучший эффект. Также есть режим «прозрачности», позволяющий слышать все вокруг.

Google Pixel Buds Pro выполнены в формате компактных внутриканальных затычек со сменными силиконовыми насадками разных размеров. Используются выполненные на заказ 11-мм динамические драйверы. Звучание автоматически адаптируется под громкость воспроизведения в режиме реального времени, обеспечивая оптимальное качество.

Без ANC наушники способны проработать 11 часов, а при включении функции — до 7 часов. С кейсом общее время автономной работы составляет 31 час. Есть поддержка беспроводной зарядки. Есть возможность вызова «Ассистента», также Google заявила о поддержке «Пространственного аудио».

Покупателям будут предложены четыре расцветки: Real Red, Carbon, Limoncello и Fog. Предзаказ на Google Pixel Buds Pro откроется 21 июля, а в продажу они поступят 28 июля по цене 199 долларов.