Google Pixel 6a: смартфон с флагманским процессором Tensor за 449 долларов

В рамках конференции для разработчиков Google I/O 2022 состоялась презентация среднебюджетного смартфона Pixel 6a. Это третья и самая доступная модель в семействе Pixel 6. Новинка внешне напоминает базовый Pixel 6 — такой же экран с отверстием под селфи-камеру по центру и горизонтальный блок камер на всю ширину задней панели.

Аппарат получил 6,1-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Hz. Используется закаленное стекло Gorilla Glass третьего поколения.

Процессор в нем такой же, как в Pixel 6/6 Pro — флагманский 5-нм Google Tensor. Кроме того, имеется отдельный чип Titan M2, отвечающий за безопасность. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 6 Gb, емкость постоянной UFS 3.1 – 128 Gb.

Основная камера двойная: 12,2 Мп (Sony IMX363, f/1.7, OIS) и 12 Мп (Sony IMX386, f/2.2, широкоугольная). Есть поддержка HDR, лазерный автофокус, запись видео в 4К@30/60fps, [email protected]/60fps, сло-мо до 240fps. Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.0).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4410 мАч. По заверениям Google, этого хватает на 24 часа обычного использования смартфона. Есть поддержка быстрой зарядки USB Power Delivery. В оснащение входят поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C, стереодинамики, LDAC и экранный сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 152,2 x 71,8 x 8,9 мм, вес – 178 гр. Операционная система — Android 12. Дорожная карта обновлений ПО включает 3 апдейта версии Android и 5 лет обновлений безопасности.

В продажу Google Pixel 6a поступит 28 июля по цене 449 долларов. Предзаказ стартует 21 июля. Смартфон будет предложен в трех цветовых решениях: черном, белом и зеленом.