Google Chrome теперь автоматически меняет ненадежные пароли

Google Chrome научился автоматически менять ненадежные пароли для сайтов. Если браузер обнаружит, что какой-то пароль следует заменить, пользователю будет предложено сделать это в автоматическом режиме, нажав одну кнопку во всплывающем окне. Данная функция реализована на базе виртуального помощника Google Assistant и технологии Google Duplex.

Согласившись на автоматическую смену пароля, Google Assistant откроет соответствующий сайт. Далее пользователю нужно дать разрешение на замену пароля более безопасным. Изменение автоматически сохраниться в диспетчере паролей Google.

Ранее для решения этой проблемы приходилось вручную посещать каждый сайт или приложение, меняя в нем скомпрометированный пароль.

Пока что функция доступна только на Android в некоторых регионах.