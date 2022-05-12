Google анонсировал смартфоны Pixel 7 и 7 Pro, свои первые smart-часы и новый планшет

На презентации Google I/O 2022 компания анонсировала сразу несколько будущих продуктов — смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro, свои первые smart-часы Pixel Watch и новый планшет Pixel.

Визуально смартфоны Pixel 7 и 7 Pro схожи с Pixel 6, хотя и отличаются в оформлении блока камер — теперь он окрашен в цвет корпуса, а темные модули ярко выделяются на его фоне. В случае Pixel 7 их два, а в Pixel 7 Pro — три.

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Смартфоны будут построены на базе второго поколения фирменного процессора Tensor. По заверениям Google, это откроет еще больше возможностей, связанных с фото, распознаванием речи и другими функциями.

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Pixel 7/7 Pro выйдут этой осенью и будут поставляться сразу с Android 13. Pixel 7 предложат в черном, белом и желтом цветах, а Pixel 7 Pro – в черном, белом и зеленом.

Smart-часы Pixel Watch получат круглый экран и минималистичный дизайн. Устройство будет работать под управлением Wear OS 3.1. Они будут поддерживать LTE и NFC с возможностью бесконтактной оплаты покупок.

Pixel Watch выйдут осенью вместе с новыми смартфонами Pixel 7/7 Pro.

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Еще один анонс — новый планшет. Информации о нем немного: рамки у него не самые тонкие, но они одинаковой ширины со всех сторон. Сзади он напоминает первые модели iPad с таким же объективом камеры в углу. Там же находятся специальные коннекторы, что подразумевает подключение разных аксессуаров.

Планшет будет работать на базе фирменного процессора Tensor. Он поступит в продажу только в 2023 году.