Google анонсировал приложение Wallet

На конференции Google I/O 2022 было анонсировано новое приложение Wallet, которое будет хранить банковские и транспортные карты, билеты и посадочные талоны, сертификат о вакцинации, ключи от машины, а в будущем — удостоверение личности и карты доступа в номер отеля.

«Поскольку все так быстро оцифровывалось, стало совершенно ясно, что это выходит за рамки простого контекста платежей, и поэтому нам нужно предоставить пользователям отдельное приложение. Мобильные водительские удостоверения, ключи от машины — это далеко не только способы оплаты», — сказал коммерческий президент Google Билл Риди.

Предполагается, что Wallet заменит приложение Google Pay. При этом бренд Pay как система бесконтактных платежей сохранится.

Приложение Wallet появится в ближайшие недели в 40 странах мира.