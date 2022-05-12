Google анонсировал AR-очки с функцией субтитров в реальном времени

На I/O 2022 компания Google анонсировала новые очки дополненной реальности. В отличие от модели 2011 года, они выглядят как самые обычные повседневные очки. Особенностью устройства стал перевод в реальном времени с выводом транскрипций текста.

Возможности новых AR-очков были продемонстрированы в небольшом видео, где сотрудник Google общается с разными людьми.

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Очки распознают язык собеседника и автоматически показывают владельцу перевод. Это позволяет людям без проблем понимать друг друга, даже если они говорят на разных языках. Кроме того, устройство способно определять и конвертировать в текст даже язык жестов. Все это уже доступно с помощью смартфона, но в Google считают, что использование дополненной реальности будет более удобным и естественным способом коммуникации.

Никаких подробностей о гаджете нет.