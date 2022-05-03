Глобальный запуск Apex Legends Mobile состоится в этом мае

Respawn Entertainment, разработчик Apex Legends, объявил, что мобильная версия игры выйдет уже в мае для Android и iOS. Точная дата релиза пока не названа. Пользователи уже могут пройти предварительную регистрацию.

Legends change the game. But they can't do it without you.

Pre-register and be ready to drop in… later this month! Android — pre-register now! https://t.co/IB2byHHKrZ

iOS — sign up here for pre-reg updates: https://t.co/A0s3xZGNfk pic.twitter.com/uhZIfoJjWR — Apex Legends Mobile (@PlayApexMobile) May 2, 2022

7 марта состоялся региональный запуск королевской битвы, которая стала доступна в Австралии, Новой Зеландии, Аргентине и ряде других стран. Теперь география шутера заметно расширится.

На старте игрокам будут доступны 10 «легенд», кроме того, в игру добавили несколько слегка видоизмененных классических карт. Помимо стандартных игровых режимов вроде той же королевской битвы, в Apex Legends Mobile появится и много нового, например, еще один специальный режим.

Минимальные системные требования для Android:

OC: Android 6.0;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 435, HiSilicon Kirin 650, MediaTek Helio P20 или Samsung Exynos 7420;

Open GL: 3.1;

Память: 2 Gb ОЗУ, 4 Gb свободного места на накопителе.

Минимальные системные требования для iOS:

OC: iOS 11;

Модель: iPhone 6S и выше;

Память: 2 Gb ОЗУ, 4 Gb свободного места на накопителе.

Ранее Respawn отмечал, что проект создавался специально для мобильных устройств, поэтому кроссплея с основной игрой не будет.