Глобальный запуск Apex Legends Mobile состоится в этом мае

Respawn Entertainment, разработчик Apex Legends, объявил, что мобильная версия игры выйдет уже в мае для Android и iOS. Точная дата релиза пока не названа. Пользователи уже могут пройти предварительную регистрацию.

Legends change the game. But they can't do it without you.

Pre-register and be ready to drop in… later this month!

Android — pre-register now! https://t.co/IB2byHHKrZ

iOS — sign up here for pre-reg updates: https://t.co/A0s3xZGNfk pic.twitter.com/uhZIfoJjWR

— Apex Legends Mobile (@PlayApexMobile) May 2, 2022