Глобальный релиз Apex Legends Mobile состоится 17 мая на Android и iOS

Respawn Entertainment, разработчик Apex Legends, объявил, что глобальный релиз Apex Legends Mobile состоится 17 мая 2022 года. Мобильная «королевская битва» станет доступна на устройствах под управлением Android и iOS.

Become an Apex Champion anywhere when @PlayApexMobile launches next week—May 17! pic.twitter.com/EKmOSzxikX

— Respawn (@Respawn) May 11, 2022