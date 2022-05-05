Франция стала первой крупной европейской страной, одобрившей разрешение на работу криптобиржи Binance

Компания Binance получила одобрение французских регулирующих органов на работу своей криптовалютной биржи в стране. Сейчас компания зарегистрирована в качестве поставщика сервисов по работе с цифровыми активами Комиссией по надзору за финансовым рынком Франции (AMF). Это дает ей право предлагать услуги по торговле и хранению любых криптовалют.

Такое решение делает Францию первой крупной страной Европы, которая дала официальное разрешение Binance на деятельность на своей территории. Согласно данным CoinGecko, объем спотовой торговли криптобиржи за день составляет более 14 млрд. долларов, объем деривативов — почти 50 млрд. долларов.

Теперь площадка обладает официальной штаб-квартирой в Париже, тогда как ранее «гордо» заявляла об отсутствии какой-либо инфраструктуры у компании. Binance также пообещала инвестировать в проекты в стране 100 млн евро.

После негативной реакции на ее деятельность в целом ряде стран, включая Великобританию, Италию и Сингапур, компания стремится сотрудничать с регулирующими органами.