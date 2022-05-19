Fortnite стала доступна на iOS через GeForce NOW

Компания Nvidia объявила, что игра Fortnite стала доступна для всех пользователей облачного сервиса GeForce NOW. Epic Games и NVIDIA реализовали в «облачной» версии Fortnite для мобильных устройств полноценное сенсорное управление.

Если вы участвовали во время бета-тестирования игры, вы можете бесплатно погасить трехдневное приоритетное членство для GeForce NOW.

Напомним, что в августе 2020 года Epic Games ввела свою систему оплаты в онлайн-шутере на iOS и Android, после чего компании Apple и Google убрали игру из своих магазинов приложений. Так как на iPhone нет простого способа устанавливать игры из сторонних источников, владельцы смартфонов не могли скачать Fortnite.

Кроме того, в начале мая игра вышла в облачном сервисе Xbox Cloud.