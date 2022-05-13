Forbes: криптовалютные миллиардеры потеряли почти 50 млрд. за 2 месяца

Обвал рынка криптовалют уже продолжается два месяца. Журналисты американского издания Forbes подсчитали, что за это время 11 богатейших в мире криптомиллиардеров потеряли 49,06 млрд. долларов.

Самый большой убыток понес Чанпэну Чжао (Changpeng Zhao) — состояние основателя крупнейшей криптобиржи Binance с 11 марта по 11 мая сократилось с 65 до 27,4 млрд. долларов. Он потерял 37,6 млрд. долларов.

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) за это же время потерял 3 млрд. долларов. Сооснователи Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong) и покинувший компанию в 2017 году Фред Эрсам (Fred Ehrsam) потеряли соответственно 4,4 и 1,3 млрд. долларов. За это же время акции самой Coinbase подешевели на 66%.

Состояние соучредителя и директора блокчейн-проекта Ripple Криса Ларсена (Chris Larsen) уменьшилось на 0,7 млрд. долларов, а покинувший компанию в 2013 году Джед МакКалеб (Jed McCaleb) потерял 0,3 млрд. долларов. По 0,3 млрд. долларов потеряли братья Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы (Cameron & Tyler Winklevoss). В 2012 году они вложили полученные по соглашению с Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg) 65 млн. долларов в криптовалюты, а впоследствии открыли криптобиржу Gemini.

Венчурный инвестор Тим Дрейпер (Tim Draper) потерял 0,27 млрд. долларов, предприниматель Мэтью Росзак (Matthew Roszak) — 0,2 млрд. долларов, глава компании MicroStrategy Майкл Сэйлор (Michael Saylor) — 0,694 млрд. долларов. Акции MicroStrategy за последний месяц подешевели на 61%.