Epic Games Store бесплатно отдает Jotun: Valhalla Edition и Redout: Enhanced Edition и Prey

В Epic Games Store можно бесплатно получить три игры Jotun: Valhalla Edition и Redout: Enhanced Edition и Prey. Все три можно забрать до 19 мая.

Jotun: Valhalla Edition – это рисованный вручную приключенческий экшен в мире скандинавской мифологии. Игра рассказывает о девушке-викинге Торе, пытающейся попасть в Вальгаллу. Жизнь Торы закончилась бесславной смертью, и чтобы отправиться в чертог к богам и предкам, ей нужно одолеть пятерых великанов-ётунов. Игра уже была бесплатной в EGS в 2019 году.

Redout: Enhanced Edition – фантастическая аркадная гонка, в которой доступны 11 режимов, 35 треков, 4 класса, больше 100 событий.

Prey (2017 года) – это атмосферный фантастический экшен, в котором игрок окажется на борту космической станции «Талос-1», захваченной враждебными пришельцами.

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Какая игра будет бесплатной в Epic Games Store на следующей неделе не сообщается.