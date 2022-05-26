Dyson показал робота, который помогает по дому

Английский производитель бытовых электроприборов Dyson занялся разработкой роботов, об этом пишет TechCrunch. На Международной конференции по робототехнике и автоматизации в Филадельфии (США), компания представила «секретный прототип». Это только часть разработок, которые Dyson держит в секрете.

В анонсе Dyson показала роботизированную руку, к которой крепятся различные насадки, благодаря которым «автономный помощник по дому» может пропылесосить диван, поднять детские игрушки или вытащить тарелки из сушилки.

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Компания переоборудовала авиационный ангар, купленный в 2016 году, в лабораторию для работы 250 робототехников. Компания подчеркивает интерес к искусственному интеллекту и робототехнике для поддержки будущих продуктов.