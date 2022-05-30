DeLorean показал концепт электромобиля Alpha5 – новую версию легендарной машины из «Назад в будущее»

DeLorean Motor Company показала концепт автомобиля Alpha5, который использует полностью электрическую платформу. Это новая версия машины DMC-12, которая выходила с 1981 по 1983 год. Автомобиль стал популярен благодаря фильму «Назад в будущее».

Новинка представляет собой четырехместное купе, дизайн машины разработан специалистами ателье Italdesign (оно же создавало и оригинальный автомобиль). У машины сохранились двери в стиле «крыло чайки», которые открываются вверх, но в остальном он отличается от DMC-12.

Alpha5 получил массивные колеса, тонкие фары и задние фонари. Зарядный порт расположен на переднем крыле со стороны водителя. Электромобиль имеет двухцветную отделку и крутую линию крыши. Длина авто составляет 4995 мм, ширина 2044 мм, а высота 1370 мм.

Внутри расположены два ряда сидений. В распоряжении водителя полностью цифровая панель приборов и фирменное рулевое колесо. Элементы управления встроены в сенсорный экран, который плавно переходит в центральную консоль.

Alpha5 требуется 3,4 сек. для разгона от 0 до 60 миль в час (96 км/ч), а максимальная скорость ограничена отметкой 150 миль/ч (241 км/ч). Дальность хода составляет 300 миль (482,8 км). Аккумуляторная батарея емкостью более 100 кВт/ч обеспечит до 483 км хода на одном заряде по циклу EPA. Это характеристики базовой версии, также будет и более мощный вариант. Коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,23.

Официально автомобиль представят в августе 2022 года, а производство начнется в 2024 году в Италии. Alpha5 выпустят ограниченной серией: всего 88 машин — отсылка к 88 миль/ч, скорости, до которой герою в фильме нужно было разогнаться для перемещений во времени. Цена автомобиля пока неизвестна.

Кроме того, DeLorean планирует в будущем выпустить спортивное купе с двигателем V8 и электрический внедорожник.