Corsair выпустил самую быструю оперативную память — Dominator Platinum RGB DDR5 с частотой 6600 MHz

Компания Corsair объявила о выпуске самых быстрых из имеющихся на рынке модулей оперативной памяти Dominator Platinum RGB DDR5-6600. Они предлагаются комплектом из двух модулей по 16 Gb. Таким образом, общий объем комплекта составляет 32 Gb.

Модули памяти Dominator Platinum RGB DDR5-6600 работают с низкими таймингами 32-39-39-76 при напряжении 1,40 В. Как и все модели серии Dominator Platinum RGB, новинки оснащены высокими алюминиевыми радиаторами с RGB-подсветкой.

Комплекты оперативной памяти Dominator Platinum RGB DDR5-6600 объемом 32 Gb уже появились в официальном онлайн-магазине Corsair по цене 430 долларов.

Отмечается, что не все процессоры Intel Core 12-го поколения поддерживают память с такой высокой частотой, поэтому рекомендуется использовать вместе с ними чип Core i9-12900K. А также указывается о необходимости использования флагманских материнских плат, например, ASUS ROG Strix Z690-F или ROG Maximus Z690 Hero.