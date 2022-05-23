Broadcom ведет переговоры о покупке VMware

Производитель чипов Broadcom Inc. ведет переговоры о приобретении поставщика облачных услуг VMware, сообщили Reuters собственные источники. По их словам, сделка уже не за горами. Условия обсуждаемой сделки узнать не удалось.

Это приобретение еще больше диверсифицирует бизнес Broadcom от полупроводников к корпоративному программному обеспечению после приобретения CA Technologies за 18,9 млрд. долларов и покупки подразделения безопасности Symantec за 10,7 млрд. долларов за последние четыре года.

По данным Refinitiv, Майкл Делл является крупнейшим инвестором VMware с долей 40% в результате того, что Dell Technologies передала VMWare своим акционерам в прошлом году. Частная инвестиционная компания Silver Lake, которая ранее инвестировала в Broadcom, является вторым по величине акционером VMware с долей 10%.